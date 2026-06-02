З'явилася офіційна заява, хто стане наступним суперником Усика

Чемпіон світу у суперважкій вазі Олександр Усик отримав наступного обов’язкового суперника – німецького супертяжа Агіта Кабаєла, повідомив президент WBC Маурісіо Сулейман у коментарі BoxingScene, пише Sport.ua.

Видання зазначає, що перед Усиком стоїть вибір – погодитися на бій і вести переговори або ж відмовитися від титулу WBC.

Примітно, що німецький боксер опублікував відеозвернення до українського чемпіона. Кабаєл закликав Усика якнайшвидше організувати поєдинок за пояс WBC. Він також дав зрозуміти, що не збирається більше чекати на свій шанс.

"Я вже достатньо довго мовчав. Тепер настав час push the horses. WBC хоче побачити бій. Вболівальники теж цього хочуть. І ти погодився на це на рингу. Отже, Усик: давайте зробимо це. А якщо ні, то звільни титул і дай шанс наступному поколінню", - написав в своєму дописі Кабаєл.

Варто зазначити, що одразу після поєдинку з Верхувеном в Гізі (Єгипет), який завершився перемогою українця в 11-му раунді, Кабаєл піднявся до Усика в ринг, а сам чемпіон підтвердив готовність провести бій з німецьким боксером у майбутньому.

На користь цього протистояння раніше висловлювалися і в WBC. Президент організації Маурісіо Сулейман неодноразово заявляв, що саме Кабаєл є головним претендентом на чемпіонський шанс за лінією Всесвітньої боксерської ради.

Раніше УНІАН повідомляв, що Верхувен несподівано заступився за Усика в нещодавньому інтерв'ю. Зокрема, шанувальники боксу та спортивна спільнота дедалі частіше висловлюють здивування щодо нинішньої форми українця. Проте нідерландець заявив, що не варто забувати, що Усик "не так давно ефектно нокаутував Дюбуа". Верхувен також висловив надію, що в майбутньому він отримає реванш проти Усика.

Також ми писали, що після поразки на ринзі Усику Верхувен розповів, що його команда подала офіційну апеляцію щодо результатів бою. Нідерландець зауважив, що офіційний протест було подано під час дороги до аеропорту. Верхувен наголосив, що "правила мають значення лише тоді, коли їх застосовують у найважливіший момент".

