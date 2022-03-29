Другий бій Усика і Джошуа, найімовірніше, пройде на Близькому Сході.

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF і IBO в суперважкому дивізіоні Олександр Усик готується до реваншу з британським боксером Ентоні Джошуа.

Промоутер українського боксера Олександр Красюк назвав орієнтовні дату і місце проведення поєдинку. За словами Красюка, бій прийме Саудівська Аравія.

"Саудівська Аравія - це місце, яке обговорюється в даний момент. А кінець червня - це також розглянута дата в поточний момент.

Багато речей залежать від того, наскільки швидко будуть підписані папери. Хороша новина в тому, що Усик вже в Європі, щоб почати підготовку" - наводить слова Красюка Sky Sports.

Відзначимо, що незважаючи на розв'язану Росією війну в Україні Олександр Усик прийняв рішення покинути країну і почати підготовку до поєдинку з Ентоні Джошуа. Боксер пояснив своє рішення тим, що таким чином він принесе більше користі своїй країні.

Усик - Джошуа: що відомо про реванш

25 вересня минулого року Олександр Усик переміг у Лондоні Ентоні Джошуа одноголосним рішенням суддів і відібрав у нього чемпіонські пояси WBA, WBO і IBF.

У контракті на перший бій Усика і Джошуа була прописана опція реваншу на випадок поразки британського боксера. Джошуа скористався нею.

Стало відомо, як розподілять гонорари в поєдинку-реванші.

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