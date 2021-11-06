Василь Ломаченко посів у рейтингу восьме місце.

Екс-чемпіон світу в трьох вагових категоріях Василь Ломаченко включений в список десяти найкращих боксерів XXI століття.

Рейтинг склав портал talkSPORT.

Ломаченко розташувався в ньому на восьмій позиції.

"З вражаючим аматорським рекордом (396-1) Лома зумів досягти неймовірно багато всього в 17 професійних боях в трьох різних вагових категоріях. Він переміг Гері Рассела в третьому бою в профі, а пізніше змусив чотирьох супротивників поспіль відмовитися від продовження бою, тому що вони просто не могли впоратися з його рухами в стилі Матриці та ударами, що летять з усіх боків. Унікальний ринг-майстер, який був би ще вище в цьому списку, якби вирішив раніше стати професіоналом", - зазначили автори рейтингу.

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Інші українці (брати Володимир і Віталій Клички, а також Олександр Усик) до топ-10 рейтингу не потрапили, проте опинилися в списку боксерів, гідних згадки. Крім трьох українців, до нього також потрапили Тайсон Ф'юрі, Марко Антоніо Баррера, Ерік Моралес, Мігель Котто, Теренс Кроуфорд і Серхіо Мартінес.

Топ-10 боксерів XXI століття за версією talkSPORT

10. Андре Ворд (36-0, 16 КО)

9. Джо Кальзаге (46-0, 32 КО)

8. Василь Ломаченко (15-2, 11 КО)

7. Геннадій Головкін (43-1-1, 41 КО)

6. Сауль Альварес (56-1-2, 38 КО)

5. Хуан Мануель Маркес (56-1-7, 40 КО)

4. Роман Гонсалес (50-3, 41 КО)

3. Бернард Хопкінс (55-2-8, 32 КО)

2. Менні Пакьяо (62-2-8, 38 КО)

1. Флойд Мейвезер (50-0, 27 КО)

Василь Ломаченко: кар'єра в профі

Ломаченко дебютував на профі-рингу в 2013 році та вже в другому поєдинку бився за чемпіонський пояс, але поступився Орландо Салідо.

У третьому бою українець переміг Гері Рассела, ставши чемпіоном світу за версією WBO в напівлегкій вазі.

У 2016 році Ломаченко завоював пояс WBO у другій напівлегкій вазі, а потім в 2018-2019 роках зібрав три титули в легкій вазі (WBO, WBA і WBC).

Він встановив рекорд, завоювавши пояси в трьох різних вагових категоріях всього за 12 боїв.

У 2020-му Ломаченко втратив шанс стати абсолютним чемпіоном світу, програвши рішенням суддів Теофімо Лопесу.

У 2016 році українець був визнаний найкращим боксером року за версіями HBO і World Boxing News, в 2017 році - за версіями HBO та Tһе Ring. Також він неодноразово очолював різні рейтинги найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії.

Автор: Антон Дудар