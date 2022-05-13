Того ж дня стало відомо про смерть у Маріуполі від обстрілів РФ боксера та судді Олексія Купирєва.

Президент Федерації боксу України Володимир Продивус обійнявся із росіянином Умаром Кремльовим (президент Міжнародної боксерської асоціації) на засіданні Конгресу IBA (Міжнародна боксерська асоціація).

При цьому український спортивний функціонер отримав із рук представника країни-агресора нагороду.

Додамо, що сьогодні ФБУ повідомила про смерть боксера та судді Олексія Купирєва. За попередніми даними, Купирєв загинув восьмого березня у власній квартирі внаслідок влучання в будинок ворожого снаряда. Олексій був чемпіоном Європи з боксу на молодіжному рівні, а завершивши кар'єру, став рефері в рингу. Зокрема він здобув суддівську ліцензію рівня першої зірки IBA.

У ФБУ висловили свої співчуття рідним та близьким Купирєва: "Федерація боксу України висловлює співчуття рідним та близьким загиблого. Легенько лежіть, Олексію Вікторовичу!".

Нагадаємо, що у січні цього року Продивус заявляв, що Україна та Росія - "єдиний народ".

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