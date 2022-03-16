Василь Ломаченко хоче провести бій з Джорджем Камбососом.

Український боксер Василь Ломаченко хоче провести титульний поєдинок проти абсолютного чемпіона світу в легкій вазі Джорджа Камбососа, незважаючи на те, що в Україні йде війна.

Як повідомляє видання ESPN, команда українського боксера веде переговори з керівництвом країни про те, щоб Ломаченку дозволили покинути межі України.

Нагадаємо, під час початку російського вторгнення в Україну Ломаченко перебував у Греції, проте добровільно повернувся в країну і поповнив лави територіальної оборони Білгород-Дністровського.

Можливо боксер планував незабаром покинути охоплену війною Україну і повернутися до підготовки поєдинку проти Камбососа, проте в країні набув чинності закон, згідно з яким чоловіки у віці від 18 до 60 років не можуть виїхати за кордон.

Зазначається, що Ломаченко ще в лютому домовився про бій з Камбососом 5 червня в Мельбурні і якщо наступного тижня не стане ясно, чи зможе боксер покинути Україну і почати тренувальний табір, то команда Камбососа активізує переговори з Девіном Хейні.

Вас також можуть зацікавити новини: