Дмитро Митрофанов захистив пояс WBO Oriental.

Український боксер Дмитро Митрофанов здобув чергову перемогу на професійному рингу.

В рамках вечора боксу в Києві Митрофанов переміг чемпіона Нігерії Ріллівана Бабатунде (13-1, 8 КО), завдавши йому першої поразки в кар'єрі.

Українець домінував у першій половині бою, але потім все ж змусив своїх шанувальників похвилюватися. У підсумку поєдинок тривав всі десять раундів і завершився перемогою Митрофанова одноголосним рішенням суддів - 99:91, 98:92, 99:90.

Митрофанов здобув 11-ту перемогу у дванадцяти боях (при одній нічиїй) і захистив пояс WBO Oriental в першій середній вазі.

Читайте такожРеванш Ломаченко - Лопес: батько Ф'юрі зробив категоричний прогноз

На питання про те, що удари суперника в другій половині бою були досить відчутними й за Митрофанова довелося похвилюватися, боксер відповів:

"Я теж починав хвилюватися, потім починав наздоганяти. Напевно, я рухаюся в одному темпі в бою, тренер каже, що треба міняти, щось в цьому поєдинку у мене не вийшло".

Відеоогляд бою від медіасервісу MEGOGO.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Антон Дудар