Олександр Спірко раніше займав першу сходинку в рейтингу WBO.

Непереможний український боксер Олександр Спірко 18 грудня повернувся на професійний ринг після шестирічної паузи.

32-річний Спірко переміг Євгена Кондратенка в рамках вечора боксу в Броварах, головною подією якого став бій між Денисом Берінчиком та Ісою Чанієвим.

В інтерв'ю XSport.ua Спірко розповів, чому так довго не виходив на ринг.

"Пауза не через війну сталася. Взагалі не через це. Я після її початку їздив пару раз в Донецьк. Там життя на 20 років тому пішло. По-іншому все стало. Зараз я в Києві живу. Але так вийшло, що я відбоксував. Потім затяжна пауза була, потім народився син - і все, з боксом закінчилося", - зазначив Спірко.

Він підкреслив, що мати дитини кинула сім'ю:

"У нас сім'я неповна, тому ми з моїм батьком займалися сином моїм. Його мати, вона народила і відмовилася від дитини. Вона не хотіла його взагалі народжувати. Так вийшло, що дівчинка завагітніла. Їй було 20 років. Вона тиждень побула з ним і написала відмову від материнства".

Спірко зазначив, що завжди розраховував повернутися на ринг:

"Я не припиняв, не думав, що більше боксувати не буду - знав, що рано чи пізно ще будемо боксувати. Сумував за боксом, розумів, що найцінніше йде - час. Це не подобалося мені. Але якщо так, то значить так".

Також він сказав, що у нього "найвищі амбіції":

"Чи задивляюся я на чемпіонів? Звичайно. Хотілося б боксувати з ними. Навіть не боксувати, а виграти пояс чемпіона світу".

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Олександр Спірко: кар'єра