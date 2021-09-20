Український боксер суперважкої ваги Владислав Сіренко поділився своїми міркуваннями щодо бою між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа.
26-річний Сіренко дав коментар для "Обозреватель".
"Це цікавий поєдинок, оскільки бійці мають різні стилі. В Олександра так званий ігровий стиль, він більш рухливий і більше маневрений. Джошуа має більш агресивний стиль. Він постійно атакує і агресивніше поводиться в ринзі. Це ми і побачимо. Не думаю, що вони будуть змінювати стратегії і вигадувати щось нове", - зазначив Сіренко.
"Може бути, що судді віддадуть перемогу Джошуа. Чому так? Та тому, що це суперстар в Англії. І я думаю, що його промоутери і вся команда докладуть максимум зусиль, щоб захистити його від програшу. І не дозволити йому впасти. Вони зроблять все можливе для цього. Навіть щось не за правилами", - додав Владислав.
"В Олександра є дуже хороший стиль і дуже хороша школа боксу. Якщо він дасть майстер-клас саме боксерського мистецтва, то може перемогти Джошуа", - вірить у свого колегу Сіренко.
Нагадаємо, що у своєму минулому поєдинку Сіренко нокаутував росіянина і здобув 18-ту перемогу на профі-ринзі - він непереможний боксер.
Зазначимо, що Усик з командою вже прилетів до Лондону.
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Усик - Джошуа: перед боєм
- На кону в цьому поєдинку стоятимуть титули чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями IBF, WBO, WBA і IBO, якими володіє Джошуа.
- Всі квитки на цей бій були продані за добу.
- Був оприлюднений ефектний промо-ролик до бою Усик - Джошуа.
- Чемпіон світу за версією WBC Тайсон Ф'юрі поділився своєю думкою про майбутній поєдинок.
- Екс-чемпіон світу Девід Хей скептично оцінив шанси Усика.
Усик - Джошуа: профайл боксерів
- І Олександр Усик, і Ентоні Джошуа є олімпійськими чемпіонами Лондона. Українець виграв золото у важкій вазі, а британець - у суперважкій.
- 34-річний Усик на професійному рингу провів 18 боїв і у всіх здобув перемоги (13 - нокаутом). Усик ставав абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі, після чого захистив пояси в поєдинку з Тоні Беллью і перейшов в супертяжі.
- У найпрестижнішому дивізіоні Усик спершу достроково переміг Чазза Візерспуна, а в жовтні минулого року за очками виграв у Дерека Чісори.
- 31-річний Джошуа в профі провів 25 боїв. У нього 24 перемоги (22 - нокаутом) і 1 поразка (від Енді Руїса в грудні 2019 року). Чемпіоном світу він став у 2016 році (за версією IBF), а всі свої пояси зібрав, перемігши Володимира Кличка і Джозефа Паркера.
- У двох останніх боях Джошуа взяв реванш у Руїса, перемігши рішенням суддів, а в грудні минулого року нокаутував Кубрата Пулєва.
- Усик поступається Джошуа в габаритах. Зріст українця - 191 см, а британця - 198 см. Розмах рук в Усика - 198 см, у Джошуа - 208 см.