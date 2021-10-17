Тарас Шелестюк тріумфував у бою з венесуельським боксером.

Бронзовий призер Олімпіади-2012 та чемпіон світу 2011 року Тарас Шелестюк успішно повернувся в ринг після тривалої паузи.

35-річний Тарас достроково переміг в поєдинку, який відбувся у мексиканському місті Канкун. Напередодні бою Тарасу замінили суперника. Замість 22-річного мексиканця Рікардо Саласа Родрігеса в ринг з Шелестюком вийшов 40-річний Ернесто Еспана. Причини зміни суперника будуть відомі пізніше.

У 10-му раунді Шелестюк видав потужну атаку і завершив бій технічним нокаутом. Для українця це був перший поєдинок з січня 2020 року.

Нагадаємо, що Шелестюк підписав контракт з новою промоутерською компанією.

Тарас Шелестюк: кар'єра на профі-рингу

Шелестюк почав кар'єру в профі у 2013 році. Він провів 19 боїв і у всіх здобув перемоги (11 разів нокаутом), проте поки так і не дістався до боїв з відомими суперниками.

Через проблеми з менеджером, а також невиконання контрактних зобов'язань з боку промоутера, про які повідомляв сам Шелестюк, боксер не часто виходив у ринг в останні роки. З початку 2017 року він провів всього чотири бої.

Автор: Артем Будрін