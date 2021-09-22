Олександр Усик заявив, що перед боєм перебуває в чудовому настрої.

Український боксер Олександр Усик прокоментував майбутню зустріч у рингу з чемпіоном світу Ентоні Джошуа. Цей бій відбудеться 25 вересня.

В інтерв'ю Sky Sports Boxing Усик підкреслив, що у нього був дуже хороший, хоч і важкий, тренувальний табір.

Українець зазначив, що його не лякає, якщо Джошуа вибере тактику, націлену на нокаутуючий удар:

"Нехай Джошуа робить все, що він бажає. А я буду робити те, що я буду робити".

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Усик також заявив, що різниця в габаритах не буде для нього проблемою:

"Так все життя було: хтось був менше, хтось більше. Люди, які про це говорять, не до кінця розуміють, що відбувається. Мене це не турбує".

А ось про слабкості Джошуа Усик говорити не став: "Він же буде дивитися і знає, про що я можу говорити".

В українського боксера запитали про його "веселий настрій" перед боєм. Він відповів:

"Ніяких жартів немає, це мій щоденний образ. Просто в суботу я вже буду більше налаштовуватися на поєдинок. А так навіщо мені сумувати, якщо у мене все чудово в житті?".

"Я задоволений тим, що буду боксувати з Ентоні", - підсумував українець.

Усик - Джошуа: перед боєм

Усик - Джошуа: профайл боксерів

І Олександр Усик, і Ентоні Джошуа є олімпійськими чемпіонами Лондона. Українець виграв золото у важкій вазі, а британець - у суперважкій.

34-річний Усик на професійному рингу провів 18 боїв і у всіх здобув перемоги (13 - нокаутом). Усик ставав абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі, після чого захистив пояси в поєдинку з Тоні Беллью і перейшов в супертяжі.

У найпрестижнішому дивізіоні Усик спершу достроково переміг Чазза Візерспуна, а в жовтні минулого року за очками виграв у Дерека Чісори.

31-річний Джошуа в профі провів 25 боїв. У нього 24 перемоги (22 - нокаутом) і 1 поразка (від Енді Руїса в грудні 2019 року). Чемпіоном світу він став у 2016 році (за версією IBF), а всі свої пояси зібрав, перемігши Володимира Кличка і Джозефа Паркера.

У двох останніх боях Джошуа взяв реванш у Руїса, перемігши рішенням суддів, а в грудні минулого року нокаутував Кубрата Пулєва.

Усик поступається Джошуа в габаритах. Зріст українця - 191 см, а британця - 198 см. Розмах рук в Усика - 198 см, у Джошуа - 208 см.

Автор: Антон Дудар