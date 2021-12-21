Російський боксер Іса Чанієв, який у Броварах програв Денису Берінчику, відзначив гостинність українців.

Про це він розповів в інтерв'ю Instagram-аккаунту boxing911.official.

"Я перший раз виступав в Україні та Києві. У такій гостинній країні і місті я ніколи не був. До мене підходили і фоткалися, самі українці говорили, що вболівають за мене. До того як я приїхав в Україну, мені вони писали, що вболівають за мене і переживають. Дуже гостинна країна і місто, я просто був у шоці. Навіть в роздягальню до мене заходили і бажали удачі. Я не очікував такого", - сказав боксер.