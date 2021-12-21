Російський боксер Іса Чанієв, який у Броварах програв Денису Берінчику, відзначив гостинність українців.
Про це він розповів в інтерв'ю Instagram-аккаунту boxing911.official.
"Я перший раз виступав в Україні та Києві. У такій гостинній країні і місті я ніколи не був. До мене підходили і фоткалися, самі українці говорили, що вболівають за мене. До того як я приїхав в Україну, мені вони писали, що вболівають за мене і переживають. Дуже гостинна країна і місто, я просто був у шоці. Навіть в роздягальню до мене заходили і бажали удачі. Я не очікував такого", - сказав боксер.
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"Політику не варто вмішувати в спорт. Ми чисто по-спортивному вийшли та розібралися", - додав Чанієв.
Берінчик - Чанієв: підсумки бою
- Поєдинок завершився перемогою Берінчика одноголосним рішенням суддів - 116-112, 118-110, 118-111.
- Для українця це 16-та перемога в 16 боях в профі (9 разів він вигравав достроково).
- Берінчик захистив свій титул WBO International в легкій вазі вшосте в кар'єрі.
- Для Чанієва ця поразка стала 4-ю в кар'єрі при 15 перемогах.