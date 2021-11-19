Теофімо Лопес не горить бажанням знову виходити в ринг з Василем Ломаченком.

Боб Арум, глава промоутерської компанії Top Rank, яка представляє інтереси екс-чемпіона світу Василя Ломаченка і чемпіона Теофімо Лопеса, прокоментував можливе проведення реваншу між українцем і американцем.

Про це він сказав YouTube-каналу FightHype.com.

Арум підтвердив, що Лопес не хоче ще раз боксувати проти Ломаченка.

"Нам потрібно було б організувати бій між переможцем бою Ломаченко - Коммі з Лопесом, але Теофімо сказав, що він не хоче знову битися з Василем. Ми не можемо змусити його це зробити", - сказав промоутер.

Також він заявив, що після поєдинку проти Джорджа Камбососа Лопес може зустрітися з Шакуром Стівенсоном.

Нагадаємо, що в найближчому бою 11 грудня Ломаченко боксуватиме з Річардом Коммі. Лопес 27 листопада вийде в ринг проти Камбососа.

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Ломаченко - Лопес: що було раніше

Зустріч боксерів у рингу відбулася 17 жовтня 2020 року. Бій тривав усі 12 раундів і завершився перемогою Лопеса одноголосним рішенням суддів.

Лопес, який вже володів титулом IBF, відібрав у Ломаченка пояси WBC Franchise, WBA Super і WBO, завдяки чому став абсолютним чемпіоном світу.

Після бою Ломаченко заявив, що вийшов на поєдинок з травмою плеча. Також українець неодноразово говорив, що не вважає, що програв у цьому бою.

Раніше Лопес і його батько не раз заявляли, що Ломаченко не отримає реванш. Однак після бою Ломаченка проти Масайоші Накатані батько Лопеса заявив, що вони готові дати реванш українцю. Промоутер американця і українця сказав, що реванш може відбутися навесні 2022 року.

Однак потім Лопес заявив, що не збирається давати реванш Ломаченку.

Автор: Антон Дудар