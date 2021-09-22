Сауль Альварес проведе бій з Калебом Плантом за звання абсолютного чемпіона світу.

Найкращий боксер світу незалежно від вагової категорії Сауль Альварес влаштував бійку зі своїм майбутнім суперником Калебом Плантом під час дуелі поглядів.

Про це повідомив Twitter Showtime Boxing.

Боксери впритул підійшли один до одного. Спершу вони мовчки дивилися один одному в очі, але потім почали перемовлятися.

Альваресу не сподобалося те, що сказав Плант, і він двома руками відштовхнув суперника. У відповідь Плант замахнувся і спробував вдарити мексиканця по обличчю, але Альварес встиг ухилитися, а також вдарив у відповідь. У цей момент в ситуацію втрутилися організатори заходу, яким вдалося розняти боксерів.

Пізніше Альварес пояснив, чому штовхнув суперника. За його словами, Плант щось сказав про його маму.

"Не говори про мою маму", - написав мексиканець в Twitter, опублікувавши відео інциденту.

Бій Альвареса і Планта

Поєдинок відбудеться 6 листопада в Лас-Вегасі.

На кону стоятиме звання абсолютного чемпіона світу у другій середній вазі. Альварес володіє поясами WBC, WBA і WBO, а Плант - IBF.

У послужному списку Альвареса 58 перемог, 1 нічия і 2 поразки. Плант здобув 21 перемогу у 21 поєдинку.

Автор: Антон Дудар