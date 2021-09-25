Прапор України в роздягальні Усика / скріншот
Боксер Олександр Усик повісив прапор України у своїй роздягальні на стадіоні "Тоттенхем" у Лондоні. Сьогодні, 25 вересня, Усик проведе там бій з британцем Ентоні Джошуа.
УНІАН буде вести онлайн-трансляцію бою Усик - Джошуа.
Відео з'явилося в Instagram lomus_official.
Опинившись у роздягальні, Усик насамперед повісив український прапор. Боксер особисто кріпив його до стіни.
"На удачу!",- йдеться у підписі.
Усик - Джошуа: перед боєм
- Всі квитки на цей поєдинок були продані за добу.
- Був оприлюднений ефектний промо-ролик до бою Усик - Джошуа.
- Чемпіон світу за версією WBC Тайсон Ф'юрі поділився своєю думкою про майбутній поєдинок.
- Екс-чемпіон світу Девід Хей скептично оцінив шанси Усика.
- Джошуа перед поєдинком назвав козирі українського боксера.
- 21 вересня Усик провів відкрите тренування в Лондоні.
- 23 вересня відбулася перша дуель поглядів.
- 24 вересня відбулася процедура зважування боксерів, а також друга дуель поглядів.
- Усик вийде в ринг на бій в рукавичках з написом "Ukraine".