Боксер особисто кріпив прапор до стіни.

Боксер Олександр Усик повісив прапор України у своїй роздягальні на стадіоні "Тоттенхем" у Лондоні. Сьогодні, 25 вересня, Усик проведе там бій з британцем Ентоні Джошуа.

УНІАН буде вести онлайн-трансляцію бою Усик - Джошуа.

Відео з'явилося в Instagram lomus_official.

Опинившись у роздягальні, Усик насамперед повісив український прапор. Боксер особисто кріпив його до стіни.

"На удачу!",- йдеться у підписі.

Усик - Джошуа: перед боєм

Автор: Антон Дудар