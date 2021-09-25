Промоутер Олександр Красюк поділився очікуваннями від мегапоєдинку.

Промоутер Олександр Красюк, який представляє інтереси українського боксера-суперважковаговика Олександра Усика, прокоментував майбутній бій свого клієнта з британцем Ентоні Джошуа.

УНІАН вестиме онлайн-трансляцію бою Усик - Джошуа.

Слова Красюка наводить You-Tube-канал Boxing UK.

"Чи впевнений Усик в перемозі над Джошуа на 500 відсотків? Ні, зараз не на 500, а на 1000%. Безумовно, це буде протистояння навичок і потужності. Не треба бути великим філософом, щоб дійти такого висновку. Подивимося, що спрацює - навички або потужність. Чи може Усик нокаутувати Джошуа? Легко. Він суперважковаговик. Один удар в підборіддя - і суперник впаде. Треба тільки провести цей удар, а це вже питання навичок. Так що статися може що завгодно", - сказав Красюк.

Поєдинок Усик - Джошуа відбудеться сьогодні, 25 вересня. Початок - не раніше 23.50 за київським часом.

Усик - Джошуа: перед боєм

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І Олександр Усик, і Ентоні Джошуа є олімпійськими чемпіонами Лондона. Українець виграв золото у важкій вазі, а британець - у суперважкій.

34-річний Усик на професійному рингу провів 18 боїв і у всіх здобув перемоги (13 - нокаутом). Усик ставав абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі, після чого захистив пояси в поєдинку з Тоні Беллью і перейшов в супертяжі.

У найпрестижнішому дивізіоні Усик спершу достроково переміг Чазза Візерспуна, а в жовтні минулого року за очками виграв у Дерека Чісори.

31-річний Джошуа в профі провів 25 боїв. У нього 24 перемоги (22 - нокаутом) і 1 поразка (від Енді Руїса в грудні 2019 року). Чемпіоном світу він став у 2016 році (за версією IBF), а всі свої пояси зібрав, перемігши Володимира Кличка і Джозефа Паркера.

У двох останніх боях Джошуа взяв реванш у Руїса, перемігши рішенням суддів, а в грудні минулого року нокаутував Кубрата Пулєва.

Усик поступається Джошуа в габаритах. Зріст українця - 191 см, а британця - 198 см. Розмах рук в Усика - 198 см, у Джошуа - 208 см.

Автор: Артем Будрін