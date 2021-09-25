Промоутер Олександр Красюк, який представляє інтереси українського боксера-суперважковаговика Олександра Усика, прокоментував майбутній бій свого клієнта з британцем Ентоні Джошуа.
УНІАН вестиме онлайн-трансляцію бою Усик - Джошуа.
Слова Красюка наводить You-Tube-канал Boxing UK.
"Чи впевнений Усик в перемозі над Джошуа на 500 відсотків? Ні, зараз не на 500, а на 1000%. Безумовно, це буде протистояння навичок і потужності. Не треба бути великим філософом, щоб дійти такого висновку. Подивимося, що спрацює - навички або потужність. Чи може Усик нокаутувати Джошуа? Легко. Він суперважковаговик. Один удар в підборіддя - і суперник впаде. Треба тільки провести цей удар, а це вже питання навичок. Так що статися може що завгодно", - сказав Красюк.
Поєдинок Усик - Джошуа відбудеться сьогодні, 25 вересня. Початок - не раніше 23.50 за київським часом.
Усик - Джошуа: перед боєм
- Всі квитки на цей поєдинок були продані за добу.
- Був оприлюднений ефектний промо-ролик до бою Усик - Джошуа.
- Чемпіон світу за версією WBC Тайсон Ф'юрі поділився своєю думкою про майбутній поєдинок.
- Екс-чемпіон світу Девід Хей скептично оцінив шанси Усика.
- Джошуа перед поєдинком назвав козирі українського боксера.
- 21 вересня Усик провів відкрите тренування в Лондоні.
- 23 вересня відбулася перша дуель поглядів.
- 24 вересня відбулася процедура зважування боксерів, а також друга дуель поглядів.
- Усик вийде в ринг на бій у рукавичках з написом "Ukraine".
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Усик - Джошуа: профайл боксерів
- І Олександр Усик, і Ентоні Джошуа є олімпійськими чемпіонами Лондона. Українець виграв золото у важкій вазі, а британець - у суперважкій.
- 34-річний Усик на професійному рингу провів 18 боїв і у всіх здобув перемоги (13 - нокаутом). Усик ставав абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі, після чого захистив пояси в поєдинку з Тоні Беллью і перейшов в супертяжі.
- У найпрестижнішому дивізіоні Усик спершу достроково переміг Чазза Візерспуна, а в жовтні минулого року за очками виграв у Дерека Чісори.
- 31-річний Джошуа в профі провів 25 боїв. У нього 24 перемоги (22 - нокаутом) і 1 поразка (від Енді Руїса в грудні 2019 року). Чемпіоном світу він став у 2016 році (за версією IBF), а всі свої пояси зібрав, перемігши Володимира Кличка і Джозефа Паркера.
- У двох останніх боях Джошуа взяв реванш у Руїса, перемігши рішенням суддів, а в грудні минулого року нокаутував Кубрата Пулєва.
- Усик поступається Джошуа в габаритах. Зріст українця - 191 см, а британця - 198 см. Розмах рук в Усика - 198 см, у Джошуа - 208 см.