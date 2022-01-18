Український боксер вважає, що в Криму наразі "немає такої свободи, яка була".

Чемпіон світу в хевівейті Олександр Усик вже два роки, як не був у рідному Криму.

35-річний спортсмен розказав в інтерв'ю Маші Єфросиніній про те, як і коли відвідував Крим після окупації.

"В Криму був два роки тому, ще до пандемії. Я їздив до Сімферополя. У мене там теща, тесть, сестра, племінниця. Багато є хлопців, з якими я спілкуюсь досі. Вони живуть у Сімферополі. Я кримських людей сприймаю сонячними, променистими, такими пофігістами. Втратили, ми це втратили. Я теж, як кримчанин. Немає такої свободи, яка була", - сказав Усик.

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Також Сашко додав:

"Їздили на море, відпочивали. Складно з кордонами. Кошмарять. Просто кошмарять. Куди ви їдете? Навіщо? А скільки ви там будете? Адже вони знають мене. Це "кримський кордон". На нашому українському кордоні все чудово, жодних проблем. Перевірили й ми поїхали".

Нагадаємо, що Усик розповів про те, що втрачає рекламні контракти через "свою позицію".

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