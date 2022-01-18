Чемпіон світу в хевівейті Олександр Усик вже два роки, як не був у рідному Криму.
35-річний спортсмен розказав в інтерв'ю Маші Єфросиніній про те, як і коли відвідував Крим після окупації.
"В Криму був два роки тому, ще до пандемії. Я їздив до Сімферополя. У мене там теща, тесть, сестра, племінниця. Багато є хлопців, з якими я спілкуюсь досі. Вони живуть у Сімферополі. Я кримських людей сприймаю сонячними, променистими, такими пофігістами. Втратили, ми це втратили. Я теж, як кримчанин. Немає такої свободи, яка була", - сказав Усик.
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Також Сашко додав:
"Їздили на море, відпочивали. Складно з кордонами. Кошмарять. Просто кошмарять. Куди ви їдете? Навіщо? А скільки ви там будете? Адже вони знають мене. Це "кримський кордон". На нашому українському кордоні все чудово, жодних проблем. Перевірили й ми поїхали".
Нагадаємо, що Усик розповів про те, що втрачає рекламні контракти через "свою позицію".
Олександр Усик - чемпіон світу: головне
- У вересні 2021 року Усик переміг Ентоні Джошуа одноголосним рішенням суддів і завоював пояси WBO, WBA, IBF і IBO в суперважкій вазі.
- Вже відомо, що Усик проведе реванш з Джошуа.
- Олександр отримав пояси, які відібрав у Джошуа і показав їх публіці.
- Також Тайсон Ф'юрі планує провести бій з українцем.