Латвійський боксер впевнений, що може перемогти українця в реванші.

Чемпіон IBF у першій важкій вазі Майріс Брієдіс заявив, що перед завершенням кар'єри хоче провести бій з володарем поясів WBA, IBF, WBO і IBO в суперважкій вазі Олександром Усиком.

Латвійський боксер розповів, що в його планах провести ще кілька боїв і завершити кар'єру реваншем з українцем. Брієдіс вважає, що він може побити Усика і заявив про готовність битися з українським боксером у будь-якій ваговій категорії.

Читайте такожДалакян - Консепсьйон: де дивитися та прогноз букмекерів на чемпіонський бій"Я хочу якийсь величезний бій. Я б хотів влаштувати зараз два-три бої з хорошими хлопцями і провести свій останній поєдинок, напевно, років в 40 з Усиком. Ось це був би найреальніший сценарій для мене. Тоді було б вже ясно, хто виграв - Усик або я.Перед першим боєм говорили, що і у нього щось боліло, і у мене. У нього були промоутери, у мене не було.

Я думаю, зараз був би зовсім інший бокс, і люди кайфанули б ще більше з цього бою. Мені без різниці, в якій вазі з ним боксувати. Якби сказали в крузерах, то був би бій в крузерах, в супертяжах - не проблема", - наводить слова Брієдіса Fightnews.

Нагадаємо, у 2018 році Олександр Усик здобув перемогу над Брієдісом рішенням більшості суддів і об'єднав у своїх руках чемпіонські пояси WBO і WBC, а також вийшов у фінал Всесвітньої боксерської суперсерії, де у фіналі здолав росіянина Мурата Гассієва.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Володимир Медяник