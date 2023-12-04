Георгій Бущан вірить у перемогу Олександра Усика в поєдинку проти Тайсона Ф'юрі.

У лютому наступного року в історичному бою за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі українець Олександр Усик битиметься з британцем Тайсоном Ф'юрі.

Майбутній поєдинок прокоментував голкіпер київського "Динамо" і збірної України Георгій Бущан. Футболіст вважає, що більше шансів на перемогу в цій битві у Олександра Усика.

"Це буде крутий поєдинок, бажаю Олександру успіху, щоб менше синців було у нього. Тайсон Ф'юрі мені теж подобався якийсь час. Мене іноді порівнюють з ним, коли я боксую. Трохи неспокійно, Тайсон великий, але я впевнений, Олександр доведе, що він - абсолютний чемпіон", - наводить слова Бущана Трибуна.

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Нагадаємо, поєдинок Усик - Ф'юрі пройде 17 лютого 2024 року в Саудівській Аравії. Переможець цього бою стане першим в історії абсолютним чемпіоном в суперважкій вазі, який буде володіти чотирма основними чемпіонськими поясами.

Крім того, переможець бою Усик - Ф'юрі стане першим в 21-му столітті абсолютним чемпіоном світу в королівському дивізіоні. Востаннє титул "абсолюту" в хевівейті вигравав Леннокс Льюїс у 2000 році.

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