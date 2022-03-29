Знаменитий Майк Тайсон прокоментував війну в Україні.

Легенда світового боксу і колишній абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі Майк Тайсон висловився про війну в Україні, розв'язану російськими загарбниками.

В інтерв'ю виданню Fox Business колишній американський боксер відзначив активну участь Віталія та Володимира Кличків в обороні України.

"Я знаю братів Кличків, ми знайомі один з одним, але останнім часом я з ними не розмовляв. Благодійний бій з Володимиром Кличком? Я думаю, нам потрібно більше, ніж благодійний поєдинок. Необхідно поставитися до цього дуже серйозно. Зараз вони роблять найважливішу роботу. Вони знаходяться на передовій. Не можна зробити щось більш благодійне, ніж це.

Послухайте, історія України доводить, що українці - сильні люди, які з незапам'ятних часів мають справу з росіянами. З ким вони воювали? З росіянами. Спочатку це стало бізнес-війною, тому що Росія фінансувала Україну. Але оскільки тепер в це втягнуто багато людей, це перетворилося на війну людства", - сказав Тайсон.

Нагадаємо, війна в Україні почалася рано вранці 24 лютого, коли РФ приступила до масштабного вторгнення. Український спротив російській агресії триває вже другий місяць.

Вас також можуть зацікавити новини: