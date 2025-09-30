Мозес Ітаума міг вийти на ринг із Френком Санчесом, але відмовився.

Мозес Ітаума відмовився від фінального відбіркового бою IBF проти Френка Санчеса, перемога в якому відкривала йому шлях до поєдинку за титул чемпіона світу з Олександром Усиком. 20-річний непереможений суперважковаговик мав право на бій за титул абсолютного чемпіона проти Усика після того, як Ефе Аджагба відкинув пропозицію зустрітися з кубинцем Санчесом.

Однак Ітаума, який посідає також першу сходинку рейтингу WBO, вибрав інший шлях до чемпіонського бою, продовживши свою вражаючу серію до 13 перемог ефектною зупинкою Ділліана Вайта в серпні, пише Sky Sport.

Минулого тижня IBF у своїй заяві підтвердила, що Ітаума розглядав варіант бою з Санчесем: "Ми чекаємо відповіді з приводу доступності Мозеса Ітауми. Якщо він підтвердить, що готовий, то йому і Френку Санчесу буде запропоновано почати переговори. На це у них буде 15 днів".

Відео дня

Тепер же бій із Санчесом запропоновано американцеві Річарду Торресу-молодшому, який займає позицію відразу за Ітаумою. Переможець стане обов'язковим претендентом на титул IBF, яким володіє Усик. Торрес поки не погодив умови поєдинку, тоді як Санчес уже прийняв нову зміну суперника.

Раніше Усик був зобов'язаний провести захист титулу WBO проти Джозефа Паркера, але отримав продовження переговорів через травму. У підсумку Паркер зустрінеться з британцем Фабіо Вордлі 25 жовтня.

Інші новини про майбутнє Усика на рингу

Раніше УНІАН повідомляв, що Усик, ймовірно, у 2025 році взагалі не проводитиме боїв. Його команда попросила тайм-аут у WBO через травму, надавши відповідні документи.

Крім того, ми розповідали, що українець уже визначився зі своїм майбутнім суперником. "Подивимося, чи є в тебе яйця, чи все насправді тільки хайп", - сказав боксер цьому спортсмену.

Вас також можуть зацікавити новини: