Американський боксер готовий битися з ким завгодно, окрім Василя Ломаченка.

Абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Теофімо Лопес знову заговорив про Василя Ломаченка. Американець не має наміру давати реванш українцю.

Слова Лопеса наводить WBN.

"Матч-реванш проти Ломаченко, безперечно, не відбудеться. Якби я програв, вони б ніколи не дали мені матч-реванш. Я, ймовірно, отримав би 100 тисяч доларів після поразки і бився б в андеркартах, усі забули б про мене. Все сталося так, як було, я виграв. Я став абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі в епоху чотирьох поясів. Мене чекають бої масштабніші та кращі. Хто б не хотів битися зі мною, будь то Джервонта, Хейні, Гарсія або весь світ, я битимуся з ким завгодно. Завжди відкритий для цього", - сказав Лопес.

Нагадаємо, що в таборі Лопеса раніше були не проти провести реванш з Ломаченком.

Тим часом Василь готується провести перший поєдинок в кар'єрі проти африканського боксера.

Читайте такожКривдник Ломаченка Лопес хоче до кінця року побитися з абсолютним чемпіоном світу

Ломаченко - Лопес: що було раніше

Перша зустріч боксерів у рингу відбулася 17 жовтня 2020 року. Бій тривав усі 12 раундів і завершився перемогою Лопеса одноголосним рішенням суддів.

Лопес, який вже володів титулом IBF, відібрав у Ломаченка пояси WBC Franchise, WBA Super і WBO, завдяки чому став абсолютним чемпіоном світу.

Після бою Ломаченко заявив, що вийшов на поєдинок з травмою плеча. Також українець неодноразово говорив, що не вважає, що програв у цьому бою.

Раніше Лопес і його батько не раз заявляли, що Ломаченко не отримає реванш. Однак після бою Ломаченка проти Масайоші Накатані батько Лопеса заявив, що вони готові дати реванш українцю.

Промоутер Лопеса і Ломаченка розповів, коли може відбутися реванш.

Автор: Артем Будрін