Суперники вклалися у допустимі норми.

У Лас-Вегасі пройшла церемонія зважування перед боєм між українцем Василем Ломаченком і японцем Масайоші Накатані. Варто зазначити, що опоненти вже встигли провести дуель поглядів, де українець розсмішив свого суперника.

УНІАН вестиме онлайн-трансляцію бою Ломаченко - Накатані.

Підсумки зважування:

Василь Ломаченко (Україна) = 134.6 фунти = 61.05 кг

Масайоші Накатані (Японія) = 134.4 фунти = 60.96 кг

Обидва боксери вписалися у ліміт легкої ваги (135 фунтів).

Нагадаємо, що український боксер розповів про свою стратегію на бій з японцем. Також букмекери зробили свій прогноз на бій.

Ломаченко - Накатані: перед боєм

Бій Ломаченко - Накатані пройде в США в ніч з 26 на 27 червня по Києву.

Василь Ломаченко свій попередній бій провів 17 жовтня. У бою за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі він програв Теофімо Лопесу одноголосним рішенням суддів і втратив всі свої пояси. Всього на рахунку українця 14 перемог (10 нокаутом) при 2 поразках.

Накатані в попередній раз виходив на ринг 12 грудня минулого року. Він технічним нокаутом виграв у Фелікса Вердехо і завоював пояс інтерконтинентального чемпіона WBO. Всього на рахунку 32-річного японця 19 перемог (13 нокаутом) і 1 поразка.

Накатані, як і Ломаченко, програвав Теофімо Лопесу рішенням суддів. Бій відбувся у 2019 році.

У травні в мережі з'явився промо-ролик до бою Ломаченко - Накатані.

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Автор: Артем Будрін