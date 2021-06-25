Також український боксер підкреслив, що хоче до кінця року провести ще один бій.

Екс-чемпіон світу Василь Ломаченко в Лас-Вегасі вийде в ринг проти японця Масайоші Накатані. Суперники вже встигли провести дуель поглядів.

33-річний українець наголосив, що сподівається провести ще один поєдинок до кінця року, а також розказав про стратегію на бій з Накатані.

Це стало відомо з You-Tube-каналу ESNEWS.

"Я сподіваюся провести ще один бій до кінця року. Це залежить від нашої компанії Top Rank. Ключ до перемоги у бою з Накатані - це IQ і швидкість. Атаки по корпусу теж зіграють свою роль. У плані швидкості я починатиму, як завжди", - заявив Василь.

"Зараз я не можу говорити про майбутнє, я спочатку повинен виконати свою роботу. Спочатку бій на цих вихідних, виконання роботи, потім я зможу відповідати на питання про майбутнє. У мене інша стратегія на бій з Накатані. Я її покажу у бою. Говорячи про роботу в залі, я все ще на піку, але все залежить від твоїх відчуттів, віку, здоров'я. Зараз все добре, але ніхто не знає, що станеться через тиждень", - додав Ломаченко.

Ломаченко - Накатані: перед боєм

Бій Ломаченко - Накатані пройде в США в ніч з 26 на 27 червня по Києву.

Василь Ломаченко свій попередній бій провів 17 жовтня. У бою за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі він програв Теофімо Лопесу одноголосним рішенням суддів і втратив всі свої пояси. Всього на рахунку українця 14 перемог (10 нокаутом) при 2 поразках.

Накатані в попередній раз виходив на ринг 12 грудня минулого року. Він технічним нокаутом виграв у Фелікса Вердехо і завоював пояс інтерконтинентального чемпіона WBO. Всього на рахунку 32-річного японця 19 перемог (13 нокаутом) і 1 поразка.

Накатані, як і Ломаченко, програвав Теофімо Лопесу рішенням суддів. Бій відбувся в 2019 році.

У травні в мережі з'явився промо-ролик до бою Ломаченко - Накатані.

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Автор: Артем Будрін