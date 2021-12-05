Поєдинок відбудеться вже 11 грудня.

Промоутерська компанія Top Rank представила офіційний промо-ролик до поєдинку між українцем Василем Ломаченком і ганцем Річардом Коммі.

Ролик з'явився на YouTube-каналі Top Rank.

"Два колишніх чемпіона опинилися на одному шляху - на шляху повернення до величі", - наголошується у відео.

Нагадаємо, бій Ломаченко - Коммі відбудеться 11 грудня і стане головною подією вечора боксу в Нью-Йорку. У цьому поєдинку на кону не стоятиме ніяких титулів.

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Раніше повідомлялося, хто покаже цей поєдинок в Україні.

Ломаченко - Коммі: профайл боксерів

Василь Ломаченко провів на профі-рингу 17 боїв. Він здобув 15 перемог (11 нокаутом) при двох поразках.

Ломаченко був чемпіоном світу в трьох різних вагових категоріях. Але в минулому році він втратив всі свої чемпіонські пояси в легкій вазі, поступившись Теофімо Лопесу рішенням суддів.

Після цього українець у червні 2021 року провів бій проти Масайоші Накатані і нокаутував японця.

На рахунку Коммі на профі-рингу 30 перемог (27 нокаутом) і 3 поразки.

Коммі був чемпіоном світу в легкій вазі за версією IBF. Цей титул він завоював у бою проти Іси Чанієва, після чого захистив у поєдинку з Раймундо Бельтраном. У грудні 2019 року він програв Лопесу, залишившись без пояса.

Після цього ганець провів один бій. Цього року він нокаутував Джексона Мартінеса.

Автор: Антон Дудар