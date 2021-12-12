Ломаченко заявив, що готовий боксувати з Камбососом де завгодно.

У ніч на 12 грудня в Нью-Йорку (США) пройшов вечір боксу. Головною подією став поєдинок між українським боксером Василем Ломаченком і ганцем Річардом Коммі.

Бій тривав всі 12 раундів, за підсумками яких перемогу одноголосним рішенням суддів здобув Ломаченко. У сьомому раунді українець був близький до того, щоб нокаутувати суперника, але Коммі вистояв.

На рахунку 33-річного Ломаченка тепер 16 перемог (11 нокаутом) і дві поразки.

Після бою Василь Ломаченко заявив, що готовий боксувати з чемпіоном світу Джорджем Камбососом в Австралії.

Про те, що питав у сьомому раунді:

"Я звернувся до кута Коммі. Він виглядав не дуже добре, я запитав: "Чи не хочуть зупинити бій?". Але він справжній воїн - і ми продовжили цей бій".

Про Джервонту Девіса:

"Звичайно, я хочу цього бою. Якщо мені дадуть цей шанс я буду боксувати. У легкій вазі багато відмінних боксерів. Ми можемо організувати багато хороших боїв".

Про поєдинок з Камбососомв Австралії:

"Я поїду куди завгодно. Можу поїхати далі".

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Ломаченко став володарем поясу інтерконтинентального чемпіона за версією WBO.

Ломаченко провів свій 18-й поєдинок на профі-рингу і здобув 16-ту перемогу.

Для Річарда Коммі це був 34-й бій, він зазнав четвертої поразки.

Переможець цього бою може провести поєдинок проти абсолютного чемпіона світу в легкій вазі Джорджа Камбососа-молодшого.

Авторитетний портал BoxingScore віддав Ломаченко 11 з 12 раундів.

Автор: Володимир Медяник