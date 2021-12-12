У ніч на 12 грудня в Нью-Йорку (США) пройшов вечір боксу. Головною подією став поєдинок між українським боксером Василем Ломаченком і ганцем Річардом Коммі.
Бій тривав всі 12 раундів, за підсумками яких перемогу одноголосним рішенням суддів здобув Ломаченко. У сьомому раунді українець був близький до того, щоб нокаутувати суперника, але Коммі вистояв.
На рахунку 33-річного Ломаченка тепер 16 перемог (11 нокаутом) і дві поразки.
Після бою Василь Ломаченко заявив, що готовий боксувати з чемпіоном світу Джорджем Камбососом в Австралії.
The road to Undisputed continues. #LomaCommeypic.twitter.com/m3j2nPAqca— Top Rank Boxing (@trboxing) December 12, 2021
Про те, що питав у сьомому раунді:
"Я звернувся до кута Коммі. Він виглядав не дуже добре, я запитав: "Чи не хочуть зупинити бій?". Але він справжній воїн - і ми продовжили цей бій".
Про Джервонту Девіса:
"Звичайно, я хочу цього бою. Якщо мені дадуть цей шанс я буду боксувати. У легкій вазі багато відмінних боксерів. Ми можемо організувати багато хороших боїв".
Про поєдинок з Камбососомв Австралії:
"Я поїду куди завгодно. Можу поїхати далі".
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- Ломаченко став володарем поясу інтерконтинентального чемпіона за версією WBO.
- Ломаченко провів свій 18-й поєдинок на профі-рингу і здобув 16-ту перемогу.
- Для Річарда Коммі це був 34-й бій, він зазнав четвертої поразки.
- Переможець цього бою може провести поєдинок проти абсолютного чемпіона світу в легкій вазі Джорджа Камбососа-молодшого.
- Авторитетний портал BoxingScore віддав Ломаченко 11 з 12 раундів.