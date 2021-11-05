Український боксер вийде на ринг 11 грудня.

Екс-чемпіон світу Василь Ломаченко 11 грудня в США проведе бій проти ганця Річарда Коммі. Поєдинок вже був затверджений офіційно.

Букмекери оприлюднили котирування на цей бій. Вони вважають Ломаченка беззаперечним фаворитом поєдинку.

На перемогу українця можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,15, тоді як на успіх Коммі - 5,50.

Нічия традиційно для боксу вважається найменш вірогідним результатом - 29,00.

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Відзначимо, що шанси Коммі на перемогу букмекери оцінюють вище, ніж попереднього суперника Ломаченка Масайоші Накатані (коефіцієнт на його перемогу був 9,70).

Ломаченко - Коммі: профайл боксерів

Василь Ломаченко провів на профі-рингу 17 боїв. Він здобув 15 перемог (11 нокаутом) при двох поразках.

Ломаченко був чемпіоном світу в трьох різних вагових категоріях. Але минулого року він втратив всі свої чемпіонські пояси в легкій вазі, поступившись Теофімо Лопесу рішенням суддів.

Після цього українець у червні 2021 року провів бій проти Масайоші Накатані та нокаутував японця.

На рахунку Коммі на профі-рингу 30 перемог (27 нокаутом) і 3 поразки.

Коммі був чемпіоном світу в легкій вазі за версією IBF. Цей титул він завоював у бою проти Іси Чанієва, після чого захистив у поєдинку з Раймундо Бельтраном. У грудні 2019 року він програв Лопесу, залишившись без пояса.

Після цього ганець провів один бій. Цього року він нокаутував Джексона Мартінеса.

Автор: Антон Дудар