Оскар де ла Хойя може сісти у в'язницю, якщо його провина буде доведена.

Легендарний американський боксер і промоутер Оскар Де Ла Хойя отримав звинувачення в згвалтуванні з боку колишньої співробітниці його компанії.

Як повідомляє ESPN, дівчина, яка раніше працює в компанії Casa Mexico, яка належить Оскару, подала до Верховного суду Лос-Анджелеса заяву на мексиканця.

Екс-співробітниця в позові повідомила, що на одному з корпоративів вона спала в номері готелю, коли туди увійшов Оскар Де Ла Хойя. Вона відбилася від нього того вечора, хоча він прийшов зі спущеними штанами.

"Як переживша це насильство, моя клієнтка хоче, щоб інші знали, що така поведінка неприйнятна і не має значення, хто ви. Ми будемо домагатися справедливості від її імені", - заявив адвокат дівчини.

Оскар де ла Хойя також вже встиг прокоментувати цей інцидент.

"З цілодобовим циклом новин ми все частіше опиняємося в ситуації, коли зловмисні і несправедливі звинувачення інтерпретуються, як правда без доказів, які підтверджують їх помилкове твердження. Я впевнений, що моя команда юристів вирішить це питання і доведе мою невинність", - заявив мексиканець.

Нагадаємо, що в 2019 році колишнього чемпіона світу також звинуватили в сексуальному насильстві. Захист Де Ла Хойї спростував звинувачення, заявивши, що жінка хоче заробити на імені успішного боксера і бізнесмена.

Оскар де ла Хойя: досягнення в спорті