Евандер Холіфілд вірить, що Олександр Усик здатний перемогти Тайсона Ф'юрі.

Легенда світового боксу і колишній абсолютний чемпіон світу в двох вагових категоріях Евандер Холіфілд поділився своєю думкою про потенційний поєдинок Олександра Усика проти Тайсона Ф'юрі.

Американський боксер зазначив, що швидкість українця може стати вирішальним фактором у бою з "Циганським королем".

"Чому Ф'юрі не б'ється з Усиком? Тайсон Ф'юрі - хороший боєць, але Усик – він хитрий хлопець. Він хитрий хлопець, він рухається і може завдати удару. Тож вся справа в тому, щоб побачити бій двох людей, щоб дізнатися правду.

Відео дня

Великі хлопці не б'ються краще, ніж маленькі, ось і все. Маленькі бійці весь час вмілі, а великі хлопці завжди з силою. З Тайсоном Ф'юрі все по-іншому. Він великий хлопець, але він добре боксує, і він показав, що має силу, тому він інший, і він робить цей бій іншим. Але немає нікого швидше Усика. Його буде важко перебити, і це може стати вирішальним фактором", - наводить слова Холіфілда Boxing Social.

Нагадаємо, бій Ф'юрі - Усик повинен був відбутися ще в квітні цього року, але тоді сторони не змогли узгодити умови контракту і поєдинок був зірваний.

Варто відзначити, що переможець цього бою міг стати першим абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі в 21-му столітті.

Додамо, що в послужному списку Олександра Усика 20 перемог в 20 боях на профі-рингу. Українець володіє титулами WBO, WBA, IBO і IBF в суперважкій вазі.

Тайсон Ф'юрі за свою кар'єру провів 34 бої (33 перемоги і одна нічия). "Циганському королю" належить титул WBC в суперважкій вазі.

Вас також можуть зацікавити новини: