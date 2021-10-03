Майк Тайсон вважає, що швидкість Усика зумовила результат бою.

Екс-чемпіон світу в суперважкій вазі Майк Тайсон поділився своєю думкою про бій між Олександром Усиком і Ентоні Джошуа.

Він прокоментував результат бою для YouTube-каналу ESNEWS.

"Усик був дуже швидким. Його швидкість найбільше ускладнила життя Джошуа. Джеб обламав Ентоні. Однак Джошуа все ще вчиться. Він ще дитина. Нехай Ентоні і дворазовий чемпіон світу, але він ще дитина. Я говорю тільки про їхній поєдинок. Я не кажу про бої, які були у них до цього", - сказав Тайсон.

Легендарний боксер висловив бажання побачити бої Усика з іншими супертяжами:

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"Усик перевернув гру. Я хочу побачити, як він б'ється з іншими хлопцями. Я хочу подивитися його бої з Вайлдером і Енді Руїсом. Ці хлопці досвідченіші, ніж Джошуа".

Усик - Джошуа: підсумки бою

Усик переміг Джошуа одноголосним рішенням суддів і завоював пояси WBO, WBA, IBF і IBO в суперважкій вазі.

Були опубліковані статистика ударів і суддівський протокол бою.

Усик став чемпіоном світу у другій ваговій категорії - раніше українець був абсолютним чемпіоном у першій важкій вазі.

Пояси чемпіона світу в суперважкій вазі повернулися в Україну вперше з 2015 року, коли Володимир Кличко програв Тайсону Ф'юрі.

Усик - третій українець, який став чемпіоном світу в супертяжах. Також він увійшов в історію в одному ряду з Евандером Холіфілдом.

Усик провів свій 19-й поєдинок на профі-рингу і здобув 19-ту перемогу. Для Джошуа це був 26-й бій, він зазнав другої поразки.

Автор: Антон Дудар