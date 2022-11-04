56-річний екс-боксер ледь не травмувався після спроби покататися на скейті.

Легендарний американський боксер і колишній абсолютний чемпіон світу Майк Тайсон потрапив у курйозну ситуацію, яка могла обернутися серйозними неприємностями для його здоров'я.

Боксер запросив на зйомки свого подкасту легендарного скейтера Тоні Хоука, який запропонував йому стати на скейтборд. 56-річний Майк встав на дошку, але через кілька секунд його повело назад і він почав падати.

На щастя для Тайсона, він впав прямо на крісло, хоча при цьому ледь не завалив частину декорацій - стіну. Інцидент розсмішив не тільки інших присутніх на зйомках, але і самого Майка, який спробував зробити вигляд, що так і було заплановано.

"Я в порядку, нічого не було", - сказав Тайсон після падіння.

Mike Tyson vs skateboard pic.twitter.com/6wnX1km0dg — Overtime (@overtime) November 3, 2022

Варто зазначити, що це не перше епічне падіння легендарного спортсмена. Кілька років тому Тайсон намагався вдома освоїти ховерборд, але в певний момент щось пішло не так і Майк впав на підлогу.

Майк Тайсон: боксерська кар'єра

56-річний Тайсон на професійному рингу провів 58 поєдинків, здобув 50 перемог (44 - нокаутом) і зазнав шість поразок. Два бої були визнані такими, що не відбулися.

Останній поєдинок Майк провів у 2005 році, зустрівшись з маловідомим ірландським боксером Кевіном Макбрайдом. Хоча після шести раундів Тайсон лідирував на картках двох суддів з рахунком 57-55, він відмовився від продовження бою, і в результаті Макбрайду була зарахована перемога технічним нокаутом. Після цього Тайсон оголосив про завершення кар'єри.

Тайсон володів поясами чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями WBC (1986-1990, 1996), WBA (1987-1990, 1996), IBF (1987-1990), The Ring (1988-1990).

Він був абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі з 1988 по 1990 рік.

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