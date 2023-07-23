Сергій Богачук захистив титул WBC Continental Americas у першій середній вазі.

У ніч на 23 липня в рамках вечора боксу в Санта-Інез (США) українець Сергій Богачук зустрічався з представником Гани Патріком Аллоті.

Бій тривав лише дві з половиною хвилини. Український боксер швидко захопив ініціативу, притиснувши опонента до канатів і агресивно завдаючи потужні удари.

За 40 секунд до кінця першого раунду Патрік Аллоті пропустив потужний правий хук у щелепу і впав обличчям вперед. Рефері прийняв рішення зупинити бій.

Відео дня

Відео нокауту:

Таким чином, Сергій Богачук здобув перемогу технічним нокаутом і захистив титул WBC Continental Americas в першій середній вазі (до 69,9 кг).

Варто відзначити, що для Богачука це 23-тя перемога на профі-рингу. Всі перемоги український боксер здобув достроково. Єдиної поразки 28-річний уродженець Вінниці зазнав у березні 2021 року, коли поступився досвідченому Брендону Адамсу зі США.

Нагадаємо, у листопаді 2022 року Сергій Богачук у другому раунді нокаутував американця Аарона Коулі і повернув собі пояс чемпіона WBC Continental Americas.

Вас також можуть зацікавити новини: