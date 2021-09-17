Сергій Богачук в шостому раунді достроково переміг.

Український боксер Сергій Богачук, який виступає в першій середній вазі, впевнено нокаутував американця Рафаеля Ігбокве (16-3, 7 КО).

Поєдинок пройшов на теренах США, в місті Монтебелло. Рефері зупинив бій в 6-му раунді, коли сторона Рафаеля викинула білий рушник.

Для 26-річного Богачука ця перемога стала 20-ю на професійному рингу. Всі поєдинки уродженець Вінниці виграв достроково.

Нагадаємо, що в березні цього року Богачук вперше зазнав поразки на профі-рингу.

Super welterweight Serhii ‘El Flaco’ Bohachuk, (20-1, 20 KOs) stops Raphael ‘Trouble’ Igbokwe, (16-3, 7 KOs), of Houston, Texas at end of 6 #HollywoodFightNights#boxing#boxeopic.twitter.com/fWXPGLIUXi — MiguelAngelMaravilla (@MigMaravilla) September 17, 2021

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Автор: Артем Будрін