Сергій Богачук / фото twitter.com/hoydeportes_USA

Український боксер Сергій Богачук, який виступає в першій середній вазі, впевнено нокаутував американця Рафаеля Ігбокве (16-3, 7 КО).

Поєдинок пройшов на теренах США, в місті Монтебелло. Рефері зупинив бій в 6-му раунді, коли сторона Рафаеля викинула білий рушник.

Для 26-річного Богачука ця перемога стала 20-ю на професійному рингу. Всі поєдинки уродженець Вінниці виграв достроково.

Нагадаємо, що в березні цього року Богачук вперше зазнав поразки на профі-рингу.

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Автор: Артем Будрін