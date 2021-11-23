Колишній член тренерського штабу Володимира Кличка Сергій Городнічев висловив свою думку про небажання Теофімо Лопеса давати реванш Василю Ломаченку.
Про це Городничев сказав на своєму YouTube-каналі.
"Ломаченку не дадуть реванш. Ви бачите, як Лопес наполегливо відмовляється від реваншу. Багато хто говорить, що це боягузтво, що він зассав, перепрошую за вираз. Хлопці, це принцип. У боксерів теж є не тільки бажання завжди заробляти багато грошей, але ще і принципи", - зазначив фахівець.
Городничев підкреслив, що для Ломаченка це буде великим уроком:
"Все, не прописав у контракті реванш - кури газету. Васі тепер не дають реванш через те, що він так зробив. Це дуже серйозний урок, і навряд чи вони будуть боксувати. Я не знаю, що має статися, щоб Лопес погодився. Потрібно, щоб йому ні з ким було боксувати, і то я не впевнений".
Нагадаємо, що в найближчому бою 11 грудня Ломаченко боксуватиме з Річардом Коммі. Лопес 27 листопада вийде в ринг проти Джорджа Камбососа.
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Ломаченко - Лопес: що було раніше
- Зустріч боксерів у рингу відбулася 17 жовтня 2020 року. Бій тривав усі 12 раундів і завершився перемогою Лопеса одноголосним рішенням суддів.
- Лопес, який вже володів титулом IBF, відібрав у Ломаченка пояси WBC Franchise, WBA Super і WBO, завдяки чому став абсолютним чемпіоном світу.
- Після бою Ломаченко заявив, що вийшов на поєдинок з травмою плеча. Також українець неодноразово говорив, що не вважає, що програв у цьому бою.
- Раніше Лопес і його батько не раз заявляли, що Ломаченко не отримає реванш. Однак після бою Ломаченка проти Масайоші Накатані батько Лопеса заявив, що вони готові дати реванш українцю. Промоутер американця і українця сказав, що реванш може відбутися навесні 2022 року.
- Однак потім Лопес заявив, що не збирається давати реванш Ломаченку.