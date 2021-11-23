Сергій Городнічев не вважає відмову Теофімо Лопеса боягузтвом.

Колишній член тренерського штабу Володимира Кличка Сергій Городнічев висловив свою думку про небажання Теофімо Лопеса давати реванш Василю Ломаченку.

Про це Городничев сказав на своєму YouTube-каналі.

"Ломаченку не дадуть реванш. Ви бачите, як Лопес наполегливо відмовляється від реваншу. Багато хто говорить, що це боягузтво, що він зассав, перепрошую за вираз. Хлопці, це принцип. У боксерів теж є не тільки бажання завжди заробляти багато грошей, але ще і принципи", - зазначив фахівець.

Городничев підкреслив, що для Ломаченка це буде великим уроком:

"Все, не прописав у контракті реванш - кури газету. Васі тепер не дають реванш через те, що він так зробив. Це дуже серйозний урок, і навряд чи вони будуть боксувати. Я не знаю, що має статися, щоб Лопес погодився. Потрібно, щоб йому ні з ким було боксувати, і то я не впевнений".

Нагадаємо, що в найближчому бою 11 грудня Ломаченко боксуватиме з Річардом Коммі. Лопес 27 листопада вийде в ринг проти Джорджа Камбососа.

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Ломаченко - Лопес: що було раніше

Зустріч боксерів у рингу відбулася 17 жовтня 2020 року. Бій тривав усі 12 раундів і завершився перемогою Лопеса одноголосним рішенням суддів.

Лопес, який вже володів титулом IBF, відібрав у Ломаченка пояси WBC Franchise, WBA Super і WBO, завдяки чому став абсолютним чемпіоном світу.

Після бою Ломаченко заявив, що вийшов на поєдинок з травмою плеча. Також українець неодноразово говорив, що не вважає, що програв у цьому бою.

Раніше Лопес і його батько не раз заявляли, що Ломаченко не отримає реванш. Однак після бою Ломаченка проти Масайоші Накатані батько Лопеса заявив, що вони готові дати реванш українцю. Промоутер американця і українця сказав, що реванш може відбутися навесні 2022 року.

Однак потім Лопес заявив, що не збирається давати реванш Ломаченку.

Автор: Антон Дудар