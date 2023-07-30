Теренс Кроуфорд переміг Еррола Спенса технічним нокаутом у 9-му раунді.

У ніч на 30 липня американський боксер Теренс Кроуфорд технічним нокаутом переміг свого співвітчизника Еррола Спенса і став абсолютним чемпіоном світу в напівсередній вазі.

35-річний Кроуфорд після бою подякував Спенса і його команду за цей бій, а також підкреслив, що він реалізував свою мрію.

"Як вже раніше говорив, я завжди про це мріяв. Ніхто не вірив у мене, коли я піднімався на ринг. Але, я змусив усіх повірити. Я хочу подякувати Спенсу та його команді. Без них, це не було б можливим.

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Свого часу вони намагалися занести мене чорний список, не пускали на вершину. Я продовжував молитися Богу, щоб у мене була можливість показати світові, хто такий Теренс Кроуфорд. Думаю, що сьогодні ввечері, я зміг це зробити. Цього вечора я показав, наскільки великий", - сказав Кроуфорд.

Відзначимо, що перемога над Спенсом дозволила Кроуфорду вписати своє ім'я в історію світового боксу. 35-річний американець став першим в епоху чотирьох поясів представником чоловічого боксу, який став абсолютним чемпіоном у двох вагових категоріях.

Нагадаємо, в 2017 році Теренс Кроуфорд в об'єднавчому бою нокаутував намібійця Джуліуса Індонезго, який володів титулами WBA і IBF і став абсолютним чемпіоном світу в 1-му напівсередній вазі.

Всього в послужному списку Кроуфорда 40 боїв на профі-рингу, в яких він здобув 40 перемог (31 нокаутом).

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