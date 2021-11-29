Батько Теофімо Лопеса зробив важливу заяву.

Теофімо Лопес-старший, батько і тренер колишнього абсолютного чемпіона світу в легкій вазі Теофімо Лопеса, поділився планами свого сина після сенсаційної поразки Джорджу Камбососу.

"Реваншу не буде. Моя помилка, що я так довго тримав сина в легкій вазі. Ми піднімемося в перший напівсередній дивізіон, проведемо поєдинок в лютому, а потім поб'ємося з Джошем Тейлором. Це нічого не міняє. Усі знають, що Теофімо виграв у Камбососа. Усі були засмучені, гуділи під час оприлюднення рішення суддів. Тупа поразка. Не повинен був зв'язуватися з DAZN, Top Rank", - заявив Лопес-старший для Seconds Out Boxing.

Зауважимо, що Тейлор - абсолютний чемпіон світу в першій напівсередній вазі.

Камбосос запропонував Лопесу провести реванш:

"Теофімо, прийми цю поразку як чемпіон - давай знову поб'ємося в Австралії. Бій на 80 тисяч уболівальників в Австралії - зробімо це ще раз".

Проте Лопеси відмовилися.

Ситуація в легкій вазі

Камбосос і Лопес виступають у ваговій категорії українця Василя Ломаченка.

Камбосос заволодів усіма поясами, за які Ломаченко бився з Лопесом.

Український боксер свій найближчий бій проведе 11 грудня - проти Річарда Коммі.

Вже три боксери виявили бажання зустрітися з Камбососом - володар пояса WBC Девін Хейні, Райан Гарсія, а також Шакур Стівенсон.

Сам Камбосос заявляв, що дасть шанс Ломаченку, коли завоює пояси.

Автор: Артем Будрін