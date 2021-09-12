Абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Теофімо Лопес (16-0, 12 КО) поділився планами на майбутнє.

24-річний американець в ефірі ESPN висловив своє бажання провести бій проти 30-річного шотландця Джоша Тейлора (18-0, 13 КО), котрий є абсолютним чемпіоном світу в першій напівсередній ваговій категорії.

"Я хочу битися в листопаді і виберу для бою Джоша Тейлора. Відразу ж дайте мені його в першій напівсередній вазі. Ми можемо поставити на карту усі наші титули в легкому і першому напівсередньому дивізіонах. Можна навіть провести цей поєдинок в проміжній вазі - 62,4 кг. Нумо влаштуймо це", - сказав Лопес.