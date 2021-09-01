Алі Башир розповів про вразливі місця британського боксера.

Колишній тренер Олександра Усика Джеймс Алі Башир поділився прогнозом на бій між українцем та британцем Ентоні Джошуа, який відбудеться 25 вересня у Лондоні.

Слова Башира наводить vRINGe.com.

"Не скажу, що Усик не може нокаутувати Джошуа. Мені здається, що Джошуа вразливий зліва. Я якось дивився його бій, і здається, що він щоразу пропускав ліві. Коли він викидає праву, він закручується так, що оголює голову. Він часто пропускає ліві хуки. Руїс це показав. Такого не можна робити з Усиком. Усик - дуже розумний. Якщо він буде робити так з Олександром Усиком, - це погано для нього скінчиться", - сказав Башир.

"Я не думаю, що це буде дуже розумною ідеєю для Джошуа вийти і намагатися грати у "вченого" проти Усика, тому що наступного ранку він прокинеться ексчемпіоном світу", - додав Башир, який у 2016 році привів Усика до першого чемпіонського титулу у першій важкій вазі (до 90,7 кг), який Сашко здобув у бою з поляком Кшиштофом Гловацькі.

На початку 2017 року Усик та Башир припинили співпрацю.

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Усик - Джошуа: профайл боксерів

І Олександр Усик, і Ентоні Джошуа є олімпійськими чемпіонами Лондона. Українець виграв золото у важкій вазі, а британець - у суперважкій.

34-річний Усик на професійному рингу провів 18 боїв і у всіх здобув перемоги (13 - нокаутом). Усик ставав абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі, після чого захистив пояси в поєдинку з Тоні Беллью і перейшов в супертяжі.

У найпрестижнішому дивізіоні Усик спершу достроково переміг Чазза Візерспуна, а в жовтні минулого року за очками виграв у Дерека Чісори.

31-річний Джошуа в профі провів 25 боїв. У нього 24 перемоги (22 - нокаутом) і 1 поразка (від Енді Руїса в грудні 2019 року). Чемпіоном світу він вперше став в 2016 році (за версією IBF), а всі свої пояси зібрав, перемігши Володимира Кличка і Джозефа Паркера.

У двох останніх боях Джошуа взяв реванш у Руїса, перемігши рішенням суддів, а в грудні минулого року нокаутував Кубрата Пулєва.

Усик поступається Джошуа в габаритах. Зріст українця - 191 см, а британця - 198 см. Розмах рук в Усика - 198 см, у Джошуа - 208 см.

Автор: Артем Будрін