38-річний британський боксер Дерек Чісора вважає, що Ентоні Джошуа у реванші переможе Олександра Усика та поверне свої пояси назад.
Цитує Чісору Fightnews.
"Думаю, що Джошуа переможе у другому бою. Коли я говорив з ним, то спитав, чи передивлявся він перший поєдинок, і він сказав, що бачив лише чотири раунди, оскільки йому не сподобалося, як він боксував. Джошуа має неймовірну силу удару. Я спитав його, що він збирається робити у реванші, а він відповів: "Побачиш".
Нагадаємо, що восени 2020 року Усик переміг Чісору одноголосним рішенням суддів.
Джошуа активно готується до реваншу з Усиком - його консультував навіть легендарний Флойд Мейвезер.
Усик - Джошуа: що відомо про реванш
- У контракті на перший бій Усика і Джошуа була прописана опція реваншу на випадок поразки британського боксера. Джошуа скористався нею.
- Повідомлялося, що реванш пройде, швидше за все, в березні або квітні 2022 року.
- Віталій Кличко прокоментував можливість проведення реваншу в Києві.
- Стало відомо, як розподілять гонорари в поєдинку-реванші.
- Джошуа заявив, що не проти провести реванш у Києві.
- Найбільш вірогідним місцем проведення реваншу називають традиційно Великобританію, а також країни Близького Сходу.