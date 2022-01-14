38-річний британський боксер Дерек Чісора вважає, що Ентоні Джошуа у реванші переможе Олександра Усика та поверне свої пояси назад.

Цитує Чісору Fightnews.

"Думаю, що Джошуа переможе у другому бою. Коли я говорив з ним, то спитав, чи передивлявся він перший поєдинок, і він сказав, що бачив лише чотири раунди, оскільки йому не сподобалося, як він боксував. Джошуа має неймовірну силу удару. Я спитав його, що він збирається робити у реванші, а він відповів: "Побачиш".