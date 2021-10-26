Минуло 9 років з дня смерті легендарного наставника - Емануеля Стюарда.

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Володимир Кличко в річницю смерті свого тренера Емануеля Стюарда зробив допис в соцмережах.

45-річний екс-боксер написав текст в Instagram.

"Я думаю про вас досить часто. Вшановую вашу пам'ять в день, коли вас не стало. Спасибі, Емануель Стюард, за час, проведений разом. Дякую за те, що ви були моїм наставником і заохочували мою любов до цього чудового виду спорту - боксу", - надрукував текст Кличко.

Під пильним керівництвом американського тренера Володимир роками домінував у хевівейті. Зупинив переможну ходу українця у 2015 році Тайсон Ф'юрі.

У жовтні 2012 року Стюард помер у віці 68 років після тривалої боротьби з раком. За свою кар'єру він тренував видатних боксерів - Леннокса Льюїса, Евандера Холіфілда, Хуліо Сезара Чавеса, Оскара де ла Хойю.

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Володимир Кличко: подробиці кар'єри

На аматорському рівні український боксер став олімпійським чемпіоном у 1996-му році.

На профі-рингу Кличко-молодший провів 69 боїв, в яких здобув 64 перемоги (53 - нокаутом) при 5 поразках.

За свою кар'єру в профі Володимир Кличко ставав чемпіоном світу за версіями WBO (2000-2003, 2008-2015), IBF (2006-2015), IBO (2006-2015) і WBA (2011-2015).

Володимир Кличко утримував титул чемпіона світу в суперважкій вазі протягом 12 років, що є найкращим показником за всю історію.

У своєму останньому поєдинку у квітні 2017 року Володимир Кличко поступився технічним нокаутом в 11-му раунді британцеві Ентоні Джошуа.

У грудні минулого року Кличко-молодший був включений в Міжнародний зал боксерської слави.

Автор: Артем Будрін