Едді Хірн розповів про підготовку Джошуа до другого бою з Усиком.

Промоутер британського боксера Ентоні Джошуа Едді Хірн розповів про те, де може пройти бій-реванш з українцем Олександром Усиком.

За словами промоутера, найбільш вірогідним варіантом проведення реваншу є Лондон. Хірн впевнений у перемозі британського боксера в другому бою з Усиком і вважає, що Джошуа повинен це зробити в рідній країні. До того ж проведення реваншу в Лондоні принесе набагато більше грошей, ніж у Києві.

"Джошуа порівняно старанно тренується після поєдинку з Усиком. Насправді, якщо ви почнете свій тренувальний збір у лютому, навіть поєдинок у квітні буде досить напруженим, але це краща дата для бою. Я думаю, що це реалістично.

У нас було два або три пропозиції з різних країн про те, щоб провести бій Джошуа проти Усика. Але після успішного, якщо не брати до уваги результат, бою на стадіоні "Тоттенхем Хотспур", я б хотів знову організувати поєдинок у Великобританії.

Читайте такожЗнаменитий кубинець брутально нокаутував суперника і вийшов на бій з Усиком (відео)Можливо, знову на "Хотспур" або на "Уемблі", так як я відчуваю, що Джошуа зобов'язаний перемогти в цьому бою. Якщо у нас буде можливість влаштувати цей бій у Великобританії, нам потрібно зробити це. Якщо Ентоні переможе в рідних стінах, то це буде особлива подія.

Ми можемо влаштувати бій там, де захочемо, але в той же час поєдинок повинен принести достатньо грошей, щоб ми знали, що зробили свою роботу. Київ - це не те місце, яке принесе гроші, але інші міста за межами Великобританії ми розглянемо. Я не думаю, що реванш відбудеться в Києві", - наводить слова Хірна видання ESPN.

Відзначимо, що бій Усика і Джошуа визнали найголовнішою подією 2021 року у світовому боксі.

Усик - Джошуа: що відомо про реванш