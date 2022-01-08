Промоутер британського боксера Ентоні Джошуа Едді Хірн розповів про те, де може пройти бій-реванш з українцем Олександром Усиком.
За словами промоутера, найбільш вірогідним варіантом проведення реваншу є Лондон. Хірн впевнений у перемозі британського боксера в другому бою з Усиком і вважає, що Джошуа повинен це зробити в рідній країні. До того ж проведення реваншу в Лондоні принесе набагато більше грошей, ніж у Києві.
"Джошуа порівняно старанно тренується після поєдинку з Усиком. Насправді, якщо ви почнете свій тренувальний збір у лютому, навіть поєдинок у квітні буде досить напруженим, але це краща дата для бою. Я думаю, що це реалістично.
У нас було два або три пропозиції з різних країн про те, щоб провести бій Джошуа проти Усика. Але після успішного, якщо не брати до уваги результат, бою на стадіоні "Тоттенхем Хотспур", я б хотів знову організувати поєдинок у Великобританії.
Читайте такожЗнаменитий кубинець брутально нокаутував суперника і вийшов на бій з Усиком (відео)Можливо, знову на "Хотспур" або на "Уемблі", так як я відчуваю, що Джошуа зобов'язаний перемогти в цьому бою. Якщо у нас буде можливість влаштувати цей бій у Великобританії, нам потрібно зробити це. Якщо Ентоні переможе в рідних стінах, то це буде особлива подія.
Ми можемо влаштувати бій там, де захочемо, але в той же час поєдинок повинен принести достатньо грошей, щоб ми знали, що зробили свою роботу. Київ - це не те місце, яке принесе гроші, але інші міста за межами Великобританії ми розглянемо. Я не думаю, що реванш відбудеться в Києві", - наводить слова Хірна видання ESPN.
Відзначимо, що бій Усика і Джошуа визнали найголовнішою подією 2021 року у світовому боксі.
Усик - Джошуа: що відомо про реванш
- У контракті на перший бій Усика і Джошуа була прописана опція реваншу на випадок поразки британського боксера. Джошуа скористався нею.
- Повідомлялося, що реванш пройде, швидше за все, в березні або квітні 2022 року.
- Віталій Кличко прокоментував можливість проведення реваншу в Києві.
- Стало відомо, як розподілять гонорари в поєдинку-реванші.
- Джошуа заявив, що не проти провести реванш у Києві.
- Найбільш вірогідним місцем проведення реваншу називають традиційно Великобританію, а також країни Близького Сходу.