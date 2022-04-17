Катерина Усик, дружина знаменитого боксера Олександра Усика, розповіла про спілкування з Оленою Зеленською.
Катерина дала інтерв'ю для FanDay.
- Бачили фото вашого будинку у Ворзелі після приходу окупантів. Що з ним?
- Відео будинку я побачила в Інтернеті абсолютно випадково завдяки ролику українських ЗМІ. Слава Богу, все нормально - будинок цілий, вікна цілі. Єдине - вони напаскудили всередині будинку, розмалювали стіни. Пощастило, що не знесли.
Будинок вже рік стояв на продажу, і, слава Богу, його ніхто не купив і не постраждав. Ми приведемо будинок в порядок і вже не будемо продавати, я хочу поселити в ньому своїх батьків.
- Ви довгий час прожили в анексованому Криму. Скажіть, в чому різниця між українцями і росіянами?
- Наведу один простий приклад. У Криму немає води. Приїжджають російські дебіли і кажуть: Путін все вирішить. Ми ж (українці) розраховуємо тільки самі на себе, знаємо, що проблеми за нас ніхто не вирішить. Ось і вся різниця.
- Ви знайомі з Зеленським? Ваша думка про нього?
- Я особисто знаю його дружину - Олену Зеленську. У нас діти ходили в один садок, були в одній школі. Олена - дуже грамотна і спокійна жінка.
Справжня перша леді. Коли почалася війна я їй написала, і вона відповіла: "Тримайтеся, все буде добре!". Сім'я у них хороша, діти класні, Кирюха малий взагалі кайф.
По дітях відразу видно, яка сім'я. Першим, кого я побачила, був їх молодший син Кирило. Саме завдяки йому мій Кирило почав нормально ходити в садок, він його розслабив, вони здружилися.
Діти Зеленського до останнього ходили в школу. Своїх пацанів я перевела в іншу школу, а з ними залишилася Ліза. 23 лютого вже йшла незрозуміла історія, багато хто їхав.
Я зідзвонилася зі своєю подружкою, і вона каже: "Зеленські в школі, значить все нормально". Вони на прикладі своїх дітей вселяють впевненість і не панікують, хоча могли їх відвезти заздалегідь в безпечне місце.
Що стосується Володимира Зеленського. Скажу чесно, я навіть не голосувала. Спочатку ставилася до Зеленського як до чергового президента - закінчиться термін, прийде новий.
Але тепер я пишаюся і захоплююся нашим президентом, як і вся країна. Впевнена, що будь-який інший президент вже поїхав би з України, а він залишився з народом. На наступних виборах я безсумнівно віддам свій голос за нього.
- Якби ви могли звернутися до Путіна, знаючи, що він вас почує, щоб ви йому сказали?
- Не хочу про це навіть думати, тому що я його ненавиджу. При зустрічі я б просто переступила через нього і пішла далі, – сказала Усик.