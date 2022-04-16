Колишній чемпіон світу Тоні Белью поділився думками про реванш чинного чемпіона WBO, WBA, IBF в суперважкій вазі Олександра Усика із Ентоні Джошуа.
"Гаразд, Саудівська Аравія, липень. Давайте просто почекаємо й подивимося, у якому стані перебуває Олександр Усик. Якщо він буде в безпеці, а в Джошуа все буде добре, то ми пізніше докладніше поговоримо про цей поєдинок. Але це бій, який інтригує, це дійсно так. Скоро ми все з’ясуємо, але якщо говорити зараз про Усика, то він думає про свою країну та безпеку всіх її мешканців", – сказав Белью в інтерв'ю для iFL TV.
Зазначимо, що у 2018 році Усик провів свій останній поєдинок в крузервейті. Тоді його суперником був саме Белью, якого 35-річний кримчанин відправив у нокаут у восьмому раунді.
Белью у своїй кар'єрі двічі перемагав Девіда Хея.
Усик - Джошуа: що відомо про реванш
- 25 вересня минулого року Усик переміг у Лондоні Джошуа одноголосним рішенням суддів і став чемпіоном хевівейту.
- Джошуа скористався правом на реванш і за словами промоутера британця повторний бій має пройти не пізніше, ніж 2 липня 2022 року. Але через те, що важко вибрати місце для проведення бою, то він може пройти і наприкінці липня. Відомий журналіст назвав дату - 23 липня.
- Саудівська Аравія - дуже вірогідне місце проведення реваншу. Тривають перемовини з цього питання.