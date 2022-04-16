Колишній чемпіон світу Тоні Белью поділився думками про реванш чинного чемпіона WBO, WBA, IBF в суперважкій вазі Олександра Усика із Ентоні Джошуа.

"Гаразд, Саудівська Аравія, липень. Давайте просто почекаємо й подивимося, у якому стані перебуває Олександр Усик. Якщо він буде в безпеці, а в Джошуа все буде добре, то ми пізніше докладніше поговоримо про цей поєдинок. Але це бій, який інтригує, це дійсно так. Скоро ми все з’ясуємо, але якщо говорити зараз про Усика, то він думає про свою країну та безпеку всіх її мешканців", – сказав Белью в інтерв'ю для iFL TV.