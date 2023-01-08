Карен Чухаджян зазнав другої поразки у своїй кар'єрі.

У ніч на 8 січня у Вашингтоні відбулося боксерське шоу від РВС, головною подією якого був бій американця Джервонти Девіса проти домініканця Ектора Луїса Гарсії.

В андеркарді бою Девіс - Гарсія відбувся поєдинок між українським боксером Кареном Чухаджяном і непереможеним американським напівсередньоваговиком Джароном Еннісом. На кону стояв титул тимчасового чемпіона за версією IBF.

Бій тривав усі 12 раундів, за підсумками яких судді одноголосно віддали перемогу Еннісу: 120-108, 120-108, 120-108. Чухаджяну не віддали жодного раунду.

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Додамо, що поєдинок Джервонти Девіса проти Ектор Луїса Гарсії завершився достроковою перемогою 28-річного американця. Таким чином, Джервонта захистив титул чемпіона WBA в легкій вазі.

Чухаджян - Енніс: після бою

Джарон Енніс здобув 30-ту перемогу в 31 бою на професійному рингу. Ще один бій американця був визнаний таким, що не відбувся.

Карен Чухаджян зазнав другої поразки у своїй кар'єрі. На профі-рингу українець провів 23 бої, в яких здобув 21 перемогу (11 - нокаутом).

Свій попередній поєдинок Карен провів 2 липня 2022 року. Українець переміг австралійця Блейка Мінто і захистив титул IBF Inter-Continental.

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