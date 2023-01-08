Джервонта Девіс здобув 28-му перемогу у своїй кар'єрі.

У ніч на 8 січня у Вашингтоні (США) відбулося боксерське шоу від РВС. У головному бою вечора зустрілися чемпіон світу в трьох вагових категоріях Джервонта Девіс і домініканський боксер Ектор Луїс Гарсія.

Поєдинок завершився перемогою 28-річного американця, так як Гарсія відмовився від продовження поєдинку після восьмого раунду, поскаржившись на втрату зору.

Таким чином, Джервонта Девіс захистив регулярний титул чемпіона WBA в легкій вазі.

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Варто відзначити, що заради цього поєдинку володар пояса в напівлегкій вазі Гарсія піднявся в легкий дивізіон.

Додамо, що попереду у Джервонти Девіса ключовий бій з непереможеною зіркою боксу Райаном Гарсією. Цей поєдинок запланований на 15 квітня і повинен стати справжньою подією в світі боксу.

Джервонта Девіс - Ектор Гарсія: після бою

Поразка проти Девіса стала першою у професійній кар'єрі Ектора Гарсії, до того він здобув 16 перемог у 16 поєдинках.

28-річний Джервонта Девіс, у свою чергу, на профі-рингу здобув 28 перемог (26 - нокаутом) у 28 боях.

Девіс - чемпіон світу в трьох вагових категоріях: чинний регулярний чемпіон світу за версією WBA в першій напівсередній вазі, регулярний чемпіон світу за версією WBA в легкій вазі, а також колишній чемпіон світу за версіями WBA Super і IBF у другій напівлегкій вазі.

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