Однак українець не тримає зла на Тайсона та все ще поважає його.

Чемпіон WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик відповів на всі найбільш контроверсійні питання, що стосувалися скасування його бою з Тайсоном Ф’юрі. У інтерв’ю Seconds Out українець розповів, що саме завадило провести бій проти американця.

"Жадібність Тайсона Ф’юрі", - сказав Усик.

Не зважаючи на дії американця, Олександр, як сам і заявив, не зменшив свою повагу до Тайсона, як до суперника. Окрім цього Усик досить емоційно прокоментував ситуацію, що нібито прохання команди українця про реванш зірвало переговори на рахунок бою.

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"Його команда пропонувала реванш, а не моя команда, хай не бреше вже. Задовбав. Тайсон Ф’юрі хотів боксувати з Усиком, але без Усика", - додав Олександр.

Також відзначимо, що українець зробив ще один крок на шляху до проведення бою з Тайсоном. Він підписав контракт зі Skill Challenge Entertainment – компанією, котра займається організацією вечора боксу за участі Олександр Усика, Тайсона Ф'юрі, Ентоні Джошуа та Деонтея Вайлдера.

При коментуванні цієї події українець не втратив шансу підколоти потенційного суперника.

"Це чудова можливість показати вболівальникам боксу найбільший бій в історії надважкої ваги. Тайсон Ф’юрі не хоче цього поєдинку, але ми його влаштуємо", - передає слова Усика Twitter Майкла Бенкса.

Поєдинок Усик – Ф’юрі: що відомо

Згідно з інформацією змі Олександр Усик і Тайсон Ф’юрі повинні були зустрітися 29 квітня. Одним із претендентів на місце проведення була Саудівська Аравія, але сторони вирішили провести зустріч на арені "Вемблі" у Лондоні.

Дедлайн домовленостей завершився 11 березня. Саме Усик був ініціатором виходу з переговорів. Олександр заявив, що він зробив такий крок через затягування зі сторони британця. Ф’юрі навіть не задовольнив розподіл гонорару 70/30 на його користь.

Бій між Усиком та Ф’юрі повинен був визначити першого абсолютного чемпіона суперважкого дивізіону у XXI столітті. Останнім абсолютним чемпіоном світу в королівському дивізіоні є Леннокс Льюїс, котрий у 1999 році в об'єднавчому бою переміг Евандера Холіфілда.

Згодом з'явилася інформація, що бій може все-таки відбутися у грудні 2023-го року. Місце проведення - Саудівська Аравія.

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