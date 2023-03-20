"Барселона" збільшила відрив від "Реала" в турнірній таблиці до 12 очок.

У неділю, 19 березня, в центральному матчі 26-го туру іспанської Ла Ліги "Барселона" перемогла мадридський "Реал" з рахунком 3:1.

Головний тренер "вершкових" Карло Анчелотті прокоментував результат зустрічі і спробував пояснити причини поразки своєї команди.

На думку італійського фахівця, в цьому матчі мадридцям не вистачило концентрації в кінцівці гри, що і призвело до пропущеного голу.

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"Ми провели хорошу гру і заслужили перемогу. Є питання з приводу незарахованого голу. В кінці матчу ми все перепробували, але втратили концентрацію і пропустили. Дуже хороша гра.

Матч був рівним і конкурентним до самого завершення. Все вирішилося в дрібницях, і ми вважали, що гра залишиться за нами.

Що стосується незарахованого гола, то ми повинні прийняти цю ситуацію. У мене залишилися сумніви. Напевно все за правилами. Але ми маємо право сумніватися. Будемо боротися до кінця за перемогу в Ла Лізі.

Ми засмучені через поразку, але команда буде боротися у всіх трьох турнірах до кінця. Якщо будемо грати так само, то будемо перемагати", - наводить слова Карло Анчелотті видання AS.

Варто відзначити, що для головного тренера мадридців Карло Анчелотті це п'ята поразка в 8 "Ель-Класіко" в Ла Лізі. Ще 3 матчі команда виграла.

Лише чотири тренери "Реала" домагалася чотирьох і більше перемог в "Ель-Класіко" в чемпіонаті Іспанії: Зінедін Зідан (4), Луїс Моловні (5), Франсіско Бру (5) і Мігель Муньос (12).

Перемога над "Реалом" дозволила "Барселоні" збільшити відрив від мадридців у турнірній таблиці до 12 очок. До завершення чемпіонату Іспанії залишилося всього 12 турів.

У наступному турі "Барселона" зіграє з "Ельче" (1 квітня), а "Реал" зустрінеться з "Вальядолідом" (2 квітня).

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