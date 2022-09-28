Олександр Гвоздик розповів про плани повернутися на ринг.

Колишній володар титулу WBC у напівважкій вазі українець Олександр Гвоздик прийняв рішення відновити професійну кар'єру.

35-річний боксер повідомив, що планує провести бій вже в листопаді цього року.

"Тут можна сказати "спасибі", мені здається, людині, яку ненавидить вся Україна. Завдяки йому я повертаюся в бокс. Президент країни, що напала на нас. Це жарт, звичайно. Якби не він, я б продовжував займатися бізнесом.

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Поки дати немає. Я готуюся. Спочатку ми говорили навіть про те, щоб боксувати в андеркарді Канело – Головкін 17 вересня. Але не склалося. Потім ймовірна дата була 22 жовтня, яка досі залишається ймовірною, але я вже в це не дуже вірю. Тому фокусуюся, мабуть, на листопад", - сказав Гвоздик в інтерв'ю "24 каналу".

Нагадаємо, Олександр Гвоздик оголосив про завершення кар'єри в червні 2020 року.

Олександр Гвоздик: кар'єра

Гвоздик - бронзовий призер Олімпіади-2012.

На професійному рингу Олександр провів 18 поєдинків (17 перемог і 1 поразка).

У 2018-му році завдяки перемозі над Адонісом Стівенсоном українець став чемпіоном світу за версією WBC в напівважкій вазі.

Свій останній поєдинок Гвоздик провів у жовтні 2019 року, програвши росіянину Артуру Бетербієву в поєдинку за титули WBC і IBF в напівважкій вазі (до 79,4 кг).

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