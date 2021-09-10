"Циганський король" вірить, що українець може шокувати Джошуа.

Чемпіон світу за версією WBC в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі заявив, що його співвітчизнику з Великобританії Ентоні Джошуа буде дуже складно у поєдинку з Олександром Усиком.

Слова 33-річного Ф'юрі наводить talksport.

"Мені належить провести набагато більш небезпечний бій, а Джошуа потрібно зосередитися на своєму поєдинку з Усиком. Це теж небезпечне протистояння. Ентоні знає, що його можуть побити, що він здатний впасти в нокаут від рук більш дрібного хлопця. Люди кажуть, що в Усика немає ніяких шансів, тому що він невеликий, але Енді Руїс теж не був найбільшим хлопцем у світі, проте нокаутував Джошуа. Їм потрібно сфокусуватися на власній кар'єрі і на хвилину забути про мене", - поділився міркуваннями Ф'юрі.

Нагадаємо, що у 2019-му році Джошуа несподівано впав в нокаут після удару Енді Руїса і програв бій, але потім взяв реванш і повернув свої титули.

Ф'юрі раніше критикував Усика і заявляв, що в українця нічого не вийде в суперважкій вазі. Також Ф'юрі казав, що "Джо Джойс приб'є Усика".

Зауважимо, що "Циганський король" 9 жовтня проведе третій бій з Деонтеєм Вайлдером.

Усик - Джошуа: перед боєм

Поєдинок українського і британського боксерів пройде в Лондоні 25 вересня.

На кону в цьому поєдинку стоятимуть пояси WBO, WBA, IBF і IBO, якими володіє Джошуа.

Всі квитки на цей бій були продані за добу.

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Усик - Джошуа: профайл боксерів

І Олександр Усик, і Ентоні Джошуа є олімпійськими чемпіонами Лондона. Українець виграв золото у важкій вазі, а британець - у суперважкій.

34-річний Усик на професійному рингу провів 18 боїв і у всіх здобув перемоги (13 - нокаутом). Усик ставав абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі, після чого захистив пояси в поєдинку з Тоні Беллью і перейшов в супертяжі.

У найпрестижнішому дивізіоні Усик спершу достроково переміг Чазза Візерспуна, а в жовтні минулого року за очками виграв у Дерека Чісори.

31-річний Джошуа в профі провів 25 боїв. У нього 24 перемоги (22 - нокаутом) і 1 поразка (від Енді Руїса в грудні 2019 року). Чемпіоном світу він вперше став в 2016 році (за версією IBF), а всі свої пояси зібрав, перемігши Володимира Кличка і Джозефа Паркера.

У двох останніх боях Джошуа взяв реванш у Руїса, перемігши рішенням суддів, а в грудні минулого року нокаутував Кубрата Пулєва.

Усик поступається Джошуа в габаритах. Зріст українця - 191 см, а британця - 198 см. Розмах рук в Усика - 198 см, у Джошуа - 208 см.

Автор: Артем Будрін