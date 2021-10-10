Британець лідирував у поєдинку на момент зупинки бою.

Тайсон Ф'юрі нокаутував Деонтея Вайлдера і захистив чемпіонські пояси за версіями WBC і The Ring в суперважкій вазі.

По ходу поєдинку обидва боксери по два рази побували в нокдауні, але в цілому Ф'юрі виглядав впевненіше і в одинадцятій трихвилинці нокаутував Вайлдера, який до цього моменту вже неабияк втомився.

Згідно з підрахунками CompuBox, Ф'юрі завдав у два рази більше точних ударів, ніж Вайлдер - 150 ударів з 385 (39%) проти 72 з 355 (20%) в американця.

У мережі з'явився суддівський протокол бою.

На момент зупинки поєдинку Ф'юрі лідирував за очками у всіх трьох суддів - 95:91, 94:92, 95:92.

Ф'юрі - Вайлдер: історія протистоянь

Перший бій між британцем і американцем відбувся в грудні 2018 року і завершився внічию. По ходу бою Ф'юрі домінував у рингу, але при цьому двічі піднімався після нокдауну.

Другий бій суперники провели 22 лютого 2020 року, він завершився перемогою Ф'юрі. Тайсон двічі відправляв Вайлдера в нокдаун, а в сьомому раунді бій був зупинений - команда американця викинула рушник. Ф'юрі відібрав у Вайлдера пояс WBC.

Ситуація в суперважкій вазі: головне

У серпні цього року Ф'юрі та Джошуа планували провести бій за звання абсолютного чемпіона світу, проте суд зобов'язав Ф'юрі провести третій бій проти Вайлдера.

Таким чином, Джошуа вийшов у ринг проти обов'язкового претендента Усика і програв одноголосним рішенням суддів. Українець забрав собі пояси за версіями IBF, WBO, WBA та IBO. Крім того, Усик віддалив можливу зустріч Ф'юрі та Джошуа в рингу.

Тепер Усик і Джошуа проведуть реванш. Вже відомо, що він відбудеться орієнтовно в лютому-березні 2022 року.

Ф'юрі, найімовірніше, спершу проведе захист титулу в поєдинку проти переможця бою між Ділліаном Вайтом і Отто Валліном, після чого поб'ється з переможцем реваншу між Джошуа та Усиком.

Автор: Антон Дудар