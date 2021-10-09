Відбулася церемонія зважування перед поєдинком двох супертяжів.

У Лас-Вегасі відбулася церемонія зважування перед боєм між чемпіоном світу за версією WBC в суперважкій вазі Тайсоном Ф'юрі (30-0-1, 21 КО) і екс-чемпіоном Деонтеєм Вайлдером (42-1-1, 41 КО).

Обидва боксери показали рекордну для себе вагу.

Терези під Ф'юрі показали 125,6 кг. Вайлдер виявився значно легшим - 107,9 кг.

Відзначимо, що перед попереднім поєдинком боксерів Ф'юрі важив 123 кг, а Вайлдер - 104 кг.

Бій Ф'юрі та Вайлдера пройде рано вранці 10 жовтня за київським часом.

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Ф'юрі - Вайлдер: історія протистояння

Перший бій між британцем і американцем відбувся в грудні 2018 року і завершився внічию. По ходу бою Ф'юрі домінував у рингу, але при цьому двічі підіймався після нокдауну.

Другий бій суперники провели 22 лютого 2020 року, він завершився перемогою Ф'юрі. Тайсон двічі відправляв Вайлдера в нокдаун, а після сьомого раунду бій був зупинений - команда американця викинула рушник.

Ф'юрі завдав Вайлдеру першої поразки в 44 боях і відібрав пояс WBC. У британця в активі 30 перемог в 31 поєдинку.

Планувалося, що Ф'юрі проведе третій бій проти Вайлдера ще в грудні 2020 року, але цього не сталося.

У серпні цього року Ф'юрі та Ентоні Джошуа планували провести бій за звання абсолютного чемпіона світу, проте суд зобов'язав Ф'юрі провести третій бій проти Вайлдера.

Автор: Антон Дудар